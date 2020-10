Imola subito magica per Hamilton: Ferrari conferma con  Leclerc i progressi di Portimao

GRAN PREMIO EMILIA-ROMAGNA F.1

di

STEFANO GATTI

Lewis Hamilton mette subito le carte in tavola a Imola ed ottiene il migliore tempo delle FP1 con 297 millesimi di vantaggio su Max Verstappen con la Red Bull e 492 sul suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Sulla pista di casa, la Ferrari: Charles Leclerc firma la quinta prestazione a 962 millesimi dal leader, alle spalle dell'Alpha Tauri di Gasly e davanti alle Renault di Ricciardo e Ocon. Dodicesimo tempo per Sebastian Vettel, ad un secondo e mezzo dalla vetta.

Il fine settimana "ristretto" di Imola parte con un acuto di Lewis Hamilton ma anche il guanto si sfida lanciato dal "solito" Max Verstappen che si inserisce tra le due Mercedes siglando il secondo tempo a tre decimi scarsi dal Re Nero. Dalla battaglia per la pole position (per la quale è già iniziato il conto alla rovescia) non si può escludere Valtteri Bottas, il primo a completare un giro dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari - nell'ambito di un GP - da quattordici anni a questa parte. Solitamente il più veloce di tutti nel primo o addirittura nei primi due turni di prove quest'anno, il finlandese non riesce a svettare in questa occasione particolare e forse non è un caso che - facendo di necessità virtù - a Imola siano stati il suo capitano ed il talentuosissimo Verstappen a stabilire subito gerarchie nette.

Alle spalle dei primi tre è lecito attendersi bagarre in qualifica per un posto in seconda fila, con il ferrarista Charles Leclerc che punta a ripetere l'exploit portoghese dello scorso fine settimana ma dovrà vedersela con Pierre Gasly e con i piloti Renault. Il francese di Alpha Tauri, rasserenato dalla conferma nel team faentino (quindi... di casa) anche per la prossima stagione ha chiuso l'unico turno di prove libere con un ottimo quarto tempo: 907 millesimi di ritardo da Hamilton, 55 di vantaggio su Leclerc. Il monegasco ed il suo compagno di squadra Sebastian Vettel (dodicesimo alla fine ad un secondo e 441) hanno faticato parecchio ad uscire dall'anonimato della classifica dei tempi (il tedesco addirittura lungamente ultimo!). Per Leclerc la missione è quella di approdare al Q3. Difficile invece che Seb trovi i decimi di secondo necessari per avanzare oltre il Q2. Puntano ad una buona posizione di partenza anche Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, autori del sesto e del settimo tempo, cosiccome Daniil Kvyat, ottavo con l'altra Alpha Tauri.

Tra Alexander Albon (nono, alla ricerca di un exploit in grado di salvare il suo attuale posto di lavoro) e la SF1000 di Vettel ci sono le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez, attesi ad un balzo in avanti in qualifica. In ritardo McLaren e Alfa Romeo: quattordicesimo Sainz Jr. (il primo ad assaggiare la ghiaia delle vie di fuga di Imola), sedicesimo Norris. Antonio Giovinazzi ha chiuso il turno in quindicesima posizione (+1.838) mentre sfiora i due secondi il ritardo di Kimi Raikkonen (diciassettesimo). Tra i piloti in pista, il finlandese è l'unico ad avere preso parte all'ultimo GP disputato ad Imola: quello di San Marino di quattordici anni fa!