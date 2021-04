"Imola è speciale ma mi mancano i tifosi. Dopo il Bahrain, voglio di più": Sainz punta in alto

FORMULA 1

Lo spagnolo ed il monegasco guardano con fiducia alle qualifiche del GP dell'Emilia-Romagna e rimpiangono l'assenza del pubblico.

Ci sono tanti aspetti positivi oggi, ma non è stato un giorno semplice. La prestazione è stata ottima. Nella FP1 ho avuto un piccolo problema, ma nella FP2 siamo stati competitivi. Anche sul passo gara andiamo bene. Ho fatto un piccolo errore e sono andato a muro, ma meglio oggi che domenica". L'incidente alla seconda curva della Rivazza non ha tolto l'ottimismo a Charles Leclerc. Lui e Sainz sembrano in grado di poter puntare alla seconda ed alla terza fila, con un pensierino... al podio per la gara di domenica.

"La macchina non è cambiata, ma le sensazioni sono migliori. Va alla grande, mi piace il bilanciamento e rispetto allo scorso anno andiamo meglio come aderenza e tenuta". Così chiude il suo ragionamento il più esperto tra i due piloti delle SF21 rosse, deciso a cancellare nella giornata di sabato l'errore nel finale della FP2.

Morale alto anche per Sainz che rimpiange però l'assenza della marea rossa nei prati e sulle tribune dell'"Enzo e Dino Ferrari" per la sua prima volta ad Imola con la Ferrari e punta ad un passo avanti rispetto all'ottavo posto del GP del Bahrain.

"La macchina però si è lasciata guidare bene e ho potuto spingere. Inoltre miglioro ogni volta che salgo sulla vettura e ho tanto grip, molto piu' che in Bahrain. C'è degrado sulla gomma, ma qui sento che posso spingere, a differenza che in Bahrain. Qui il posteriore riesci a tenerlo, c'è graining, però con qualche correzione possiamo migliorarlo. L'esordio in Bahrain? Non sono stato particolarmente soddisfatto nel finire ottavo, voglio di più e la squadra altrettanto. Con Leclerc mi trovo bene, siamo molto carichi. Vogliamo fare bene, ma ci rispettiamo. Lo conosco da due-tre anni, mi è sempre sembrato un bravo ragazzo. Siamo pieni di motivazioni, ci divertiamo e cerchiamo di spingere la squadra nella stessa direzione. Imola è speciale, peccato che manchino i tifosi. Senza di loro non è lo stesso, non come me lo immaginavo un anno e mezzo fa prima del Covid. Speriamo di averli con noi a Monza a settembre".