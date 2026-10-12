Il Toro Verstappen incorna le Rosse, Max sfida già Kimi per il 2027

Oltre a segnalare un persistente problema di gestione (e di comunicazione in gara), l'errore di strategia di Hamilton si somma al triplice sorpasso prestazionale (Ferrari, McLaren e la Mercedes stessa) che il team dei Tori ha messo recentemente a segno in pista, anche se non ancora in classifica (ma la McLaren è vicina), visto il punto di partenza. E se il finale di stagione è tutto un conto alla rovescia verso il titolo iridato di Antonelli, è vero anche che i prossimi Gran Premi "rischiano" di trasformarsi in un'anticipazione di una sfida epocale (e generazionale) tra Kimi e Verstappen nel 2027, visto che il prossimo sarà un Mondiale in continuità regolamentare con quello in corso. Con buona pace di Ferrari e anche McLaren. Ai diretti interessati il compito di smentire questo che è attualmente lo scenario più probabile. Per il resto, pensando alla possibile sfida Kimi Vs. Max...c'è solo da fregarsi le mani.