IL COMMENTO

Il Toro Verstappen incorna le Rosse, Max sfida già Kimi per il 2027

Nell'inseguimento alla Mercedes, la Ferrari ha suo malgrado trovato un rivale scomodissimo

di Stefano Gatti
12 Ott 2026 - 10:55
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Il secondo podio della Ferrari in altrettante gare non deve trarre in inganno, soprattutto dal punto di vista del quadro generale. Prima di tutto perché i piloti della Rossa sul podio stesso avrebbero potuto e... dovuto essere due. In secondo luogo perché - tanto a Sepang quanto a Singapore - davanti a tutti ci sono stati Max Verstappen e la Red Bull, il binomio più lesto ad approfittare della leggera flessione della Mercedes, alle prese con il dilemma di un pacchetto di aggiornamenti che non rende quanto dovrebbe. La discontinuità è evidente anche leggendo le classifiche generale, con Verstappen in piena rimonta (a Singapore ha superato Leclerc e ora bracca Hamilton, non a caso i due ferraristi) e la Red Bull tornata ad essere la macchina di riferimento anche se il team è solo quarto tra i Costruttori.

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Oltre a segnalare un persistente problema di gestione (e di comunicazione in gara), l'errore di strategia di Hamilton si somma al triplice sorpasso prestazionale (Ferrari, McLaren e la Mercedes stessa) che il team dei Tori ha messo recentemente a segno in pista, anche se non ancora in classifica (ma la McLaren è vicina), visto il punto di partenza. E se il finale di stagione è tutto un conto alla rovescia verso il titolo iridato di Antonelli, è vero anche che i prossimi Gran Premi "rischiano" di trasformarsi in un'anticipazione di una sfida epocale (e generazionale) tra Kimi e Verstappen nel 2027, visto che il prossimo sarà un Mondiale in continuità regolamentare con quello in corso. Con buona pace di Ferrari e anche McLaren. Ai diretti interessati il compito di smentire questo che è attualmente lo scenario più probabile. Per il resto, pensando alla possibile sfida Kimi Vs. Max...c'è solo da fregarsi le mani.

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