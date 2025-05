Il principe cerca... la Rossa: Hamilton-Ferrari, la scintilla non scocca ancora

La Ferrari è disposta ad andare fino in fondo? C'è sempre da tenere nel dovuto conto le ambizioni di Leclerc, altrettanto legittime. Per certo la relativa competitività della SF-25 non aiuta. Se non è un caso, poco ci manca. Serve appunto la scintilla, ma forse siamo già fuori tempo massimo. La mini-vittoria di un mese e mezzo fa in Cina non ha acceso la miccia, tantomeno ha scaldato i cuori del tifo ferrarista al di là dello spazio di una mattina. Serve un'impresa vera, serve un duello epico, qualcosa che lasci il segno e dia luogo ad un'inversione di tendenza vera e propria, magari calmando la piazza in attesa di una rimonta tecnica che in una Formula Uno dagli equilibri così sottili potrebbe arrivare e sorprendere tutti, come è successo lo scorso anno: proprio a partire da Miami per quanto riguarda McLaren (in positivo) e Red Bull (in negativo), un po' più in là invece - a fine estate e in particolare da Monza - per quanto riguarda le Ferrari.