Il presidente della Fia attacca i piloti: "Pensino a correre"

I piloti hanno chiesto di essere coinvolti prima che vengano prese queste decisioni. Ma la visione della FIA è molto diversa: "Dobbiamo dirglielo? Quando cambia qualcosa nelle squadre, ce lo dicono? No, non ce lo dicono. Nessuno deve farlo, abbiamo le regole e seguiamo le nostre regole, non quelle degli altri. E' così semplice", afferma Sulayem in un colloquio con 'Motorsport.com'. La gestione dell'organizzazione dei Gp "non sono affari della Gpda".