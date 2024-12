Appuntamento al buio: Ferrari Vs. McLaren, resa dei conti a Yas Marina

Lo score massimo in palio ad Abu Dhabi (primo e secondo posto con l'aggiunta del giro veloce) è di 44 punti: 25+18+1. Esaminiamo per "comodità" (ma non solo) lo scenario dalla prospettiva ferrarista. Per mettere in bacheca il sedicesimo titolo Costruttori (come gli anni di digiuno) la Ferrari deve vincere l'ultimo GP del Mondiale, conquistando i fatidici ventuno punti in più della McLaren, oppure ventidue nel caso di mancata vittoria. La doppietta Leclerc-Sainz (o viceversa, si capisce) sarebbe garanzia di "missione compiuta" se a fare compagnia di pilota della Rossa sul gradino più basso del podio non ci fosse uno tra Lando Norris o Oscar Piastri (anche se uno di questi ultimi ottenesse il punto-bonus ddel giro più veloce del Gran Premio). Con le Ferrari seconda e terza al traguardo, per portare la Coppa a Maranello servirebbe un piazzamento dei rivali fuori dai primi sei dell'ordine d'arrivo. La Scuderia centra l'obiettivo anche con un quarto e un quinto posto, a patto che la concorrenza non riesca a raggiungere la zona punti.