Il GP del Bahrain nuova gara d'esordio di un Mondiale che ritrova Imola e perde Shanghai

FORMULA 1

di

que

Terremoto confermato nella fase iniziale del calendario della Formula Uno che ritrova ufficialmente Imola e probabilmente Portimao. Approvato lo slittamento del GP d'Australia al prossimo autunno, con il Mondiale che avrà inizio il 28 marzo in Bahrain (preceduto dall'unica sessione di test precampionato) , mentre il Gran Premio della Cina non si correrà nella data originale dell'11 aprile e difficilmente avrà luogo nel 2021.

Quello che muoverà da da Sakhir tra due mesi e mezzo resta - nei piani di Formula One Group - un Mondiale-record da ventitré appuntamenti. Anche se, nella situazione attuale, è difficile pensare che non ci saranno ulteriori aggiornamenti in corso d'opera. Intanto, il Bahrain (che a questo punto ospiterà anche la tre giorni di test precampionato tradizionalmente "ambientata" a Barcellona) torna ad aprire la stagione ed i precedenti in questo senso sono molto favorevoli a... Fernando Alonso che si impose in entrambi i casi: nel 2006 con la Renault e quattro anni più tardi nel suo debutto al volante della Ferrari! Definitivamente "tramontato" il GP del Vietnam e con ogni probabilità cancellata per il secondo anno consecutivo la tappa di Shanghai, lo slot del 25 aprile a lungo rimasto in sospeso lascia invece spazio al ritorno del Mondiale ad Imola nella data del 18 aprile con denominazione dell'evento ancora TBC, visto che Monza è confermata per il 12 settembre come Gran Premio d'Italia, preceduto di sette giorni dal Gran Premio d'Olanda che torna in calendario dopo trentasei anni (successo di Niki Lauda con la McLaren-TAG Porsche nel 1985). Altamente probabile a questo punto il ripescaggio di Portimao nello slot del 2 maggio. In questo caso due delle cinque new entries/ritorni del 2020 verrebbero confermate. Le altre erano Mugello, Nuerburgring e Turchia.

Il resto del calendario rimane quello approvato esattamente un mese fa dalla Commissione Mondiale della FIA, con l'inserimento però dell'Australia nel weekend del 21 novembre (esattamente otto mesi dopo la data originale) ed il conseguente slittamento in avanti di una settimana delle due tappe conclusive del GP dell'Arabia Saudita (al debutto nel Mondiale) e del collaudato GP di Abu Dhabi sul non propriamente esaltante tracciato di Yas Marina.

Tornando però a quanto detto all'inizio, su tutto (compresi il piano di riammettere il pubblico in tribuna e reintrodurre il Paddock Club) regna purtroppo sovrana l'incertezza legata all'evoluzione della pandemia lungo il globo terracqueo, che solleva in particolare ancora molti dubbi sulla "tripletta" americana (USA, Messico e Brasile) del prossimo autunno.