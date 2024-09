Horner accusa McLaren e Mercedes, la FIA risponde: "Ali conformi al regolamento"

FORMULA 1

Il giallo sulle ali anteriori di McLaren e Mercedes è emerso ultimamente dalle immagini onboard della MCL35 di Norris in azionea Monza

© Getty Images "La FIA sta esaminando le ali anteriori in ogni evento con numerosi controlli (conformità delle superfici, conformità delle deviazioni) rispetto al regolamento tecnico di F1 pertinente. Tutte le ali anteriori sono attualmente conformi al regolamento 2024. Dal Gran Premio del Belgio, la FIA ha acquisito ulteriori dati durante le sessioni di FP1 e FP2 per valutare i comportamenti dinamici attraverso una telecamera imposta dalla FIA che cattura le aree dell'ala anteriore che non sono visibili attraverso le telecamere ufficiali della FOM. Questo esercizio continuerà almeno fino a Singapore per garantire che ogni squadra abbia utilizzato la telecamera FIA obbligatoria su diversi tipi di piste (basso, medio, alto e molto alto carico aerodinamico). Ciò garantirà un ampio database che consentirà alla FIA di tracciare il quadro più oggettivo della situazione e quantificare le differenze tra i vari modelli dinamici osservati sui componenti della pista infinitamente rigidi, motivo per cui ci sono test di carico-deflessione nel regolamento. La Federazione Internazionale rimanda al mittente (la Red Bull a gran voce, fonti inglesi parlano anche di Ferrari e Williams) le accuse di irregolarità tecnica rivolte da Christian Horner a McLaren e Mercedes.

Il Team Principal dei "Tori" aveva chiesto alla Federazione Internazionale dell'Automobile un pronunciamento sulla flessibilità delle ali interiori delle MCL38 di Norris e Piastri e sulle W15 di Hamilton e Russell. Fisse come da regolamento a monoposto ferma, le appendici aerodinamche fletterebbero invece in piena velocità (come avrebbero mostrato alcune riprese onboard), procurando un vantaggio aerodinamico.

Così continua e si conclude lo "statement" federale:

"L'ala anteriore è stata un'area impegnativa nel corso degli anni, perché i modelli di carico aerodinamico tra i diversi concorrenti variano ed è quindi difficile trovare un vettore di carico che copra tutti i tipi di costruzione dell'ala anteriore. Altre aree della vettura, tra cui l'ala posteriore e i bordi del pavimento, hanno schemi di carico aerodinamici molto più coerenti su tutta la griglia, rendendo il test di carico-deflessione più universale. La FIA ha il diritto di introdurre nuovi test se si sospettano irregolarità. Non sono previste misure a breve termine, ma stiamo valutando la situazione tenendo conto del medio e lungo termine".