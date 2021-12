Hamilton dopo la sconfitta: "Questa gara è stata manipolata"

FORMULA 1

Svelata un conversazione tra l'inglese e il suo box nel corso dell'ultimo giro del GP di Abu Dhabi

Mentre Max Verstappen si godeva il suo primo titolo mondiale di F1 con una mega-festa, terminata alle 7 di mattina, a bordo di uno yacht attraccato non lontano dalla pista di Yas Marina, sono emersi nuovi particolari su Lewis Hamilton e l'ottavo titolo iridato che gli è sfuggito all'ultimo giro del GP di Abu Dhabi. Infatti la Bbc pubblica l'audio di un dialogo fra Hamilton e i box, durante gli ultimi chilometri, in cui il britannico dice "man (uomo, ndr), questa gara è stata manipolata".

Dopo la corsa il sette volte campione del mondo aveva comunque sfoggio di grande fairplay complimentandosi con Verstappen e poi ringraziando la Mercedes "per il grande lavoro svolto in un anno così difficile".