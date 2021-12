Formula 1, tabloid inglesi scatenati in difesa di Hamilton: "Un furto"

FORMULA 1

I quotidiani d'oltremanica non ci stanno e si schierano compatti dalla parte dell'idolo di casa dopo l'incredibile finale di Abu Dhabi

Il giorno dopo la bruciante sconfitta è quello delle polemiche e dei silenzi che fanno molto, molto rumore. Il sorpasso subito da Lewis Hamilton all'ultimo giro del GP di Abu Dhabi e la conseguente vittoria di gara e mondiale da parte di Max Verstappen continuano a tenere banco nel Regno Unito, dove i tabloid si sono scatenati a difesa dell'idolo di casa. In molti parlano espressamente di "furto", mentre i canali social sia di Lewis, sia della scuderia Mercedes sono di fatto in silenzio stampa da quando è sventolata la bandiera a scacchi. Getty Images

I titoli più emblematici si possono leggere sul Daily Telegraph, che senza giri di parole scrive "Hamilton robbed", ovvero "Hamilton derubato" e sul Daily Mail, che parla di "Grand Theft Auto", cioè il termine giuridico utilizzato per indicare i furti d'auto e che ha anche dato il titolo a una popolare serie di videogame.

A fare da contraltare al rumore della stampa britannica c'è l'assordante silenzio di casa Mercedes: Hamilton (verosimilmente su indicazione della squadra e non per sua volontà) ha disertato la conferenza stampa post-GP, alla quale si sono invece regolarmente presentati Verstappen e Sainz, e da quando l'olandese è stato ufficialmente incoronato campione tutti i canali social ufficiali di Lewis e del team si sono ammutoliti. Mercedes si è limitata a postare, senza alcun commento, il documento con cui i commissari rigettavano il reclamo presentato in merito alla gestione della Safety Car e, subito dopo, una nota i cui comunicava l'intenzione di presentare appello contro la decisione. Insomma, la battaglia legale si preannuncia ancora lunga.