Hamilton Vs. Verstappen, meteo... terzo incomodo a Sochi?

FORMULA 1

Previsioni meteo all'insegna del cattivo tempo per il weekend del quindicesimo appuntamento del Mondiale sul circuito "olimpico" di Sochi.

di

STEFANO GATTI

A quattro settimane (o meglio a quattro weekend) dal GP-farsa di Spa-Francorchamps, il meteo potrebbe pesantemente condizionare anche il Gran Premio di Russia in programma nel weekend. Si lavora sulla pista "olimpica" in riva al Mar Nero e nel paddock di Sochi per porre rimedio ai danni prodotti dalle forti piogge dei giorni scorsi e le previsioni sono improntate al cattivo tempo, soprattutto per la giornata di sabato.

Sono le immagini "postate" dalle squadre sui vari canali social a rendere l'idea della situazione emergenziale dei giorni scorsi. L'evoluzione del meteo è ancora piuttosto incerta. Quello che è sicura invece è la necessità per la Formula Uno di evitare un bis della gara-non-gara di Spa-Francorchamps! Soprattutto ora che il Mondiale - come tradizione da Monza - ha imboccato la retta finale. A proposito, è già noto che - in un appuntamento dalla tradizione nettamente favorevole alla Mercedes (vincitrice di tutte le sette edizioni moderne del GP di Russia) - Max Verstappen dovrà scontare la penalizzazione di tre posti sulla griglia di partenza comminata all'olandese dai commissari di gara del GP d'Italia per l'incidente con il diretto rivale Lewis Hamilton. Per la Red Bull oltretutto si profila la necessità di montare in tempi brevi sulla RB16B numero 33 la quarta unità Honda. Sochi potrebbe essere l'occasione giusta e le previsioni meteo potrebbero nifluenzare la decisione dei "Tori".