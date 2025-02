Hamilton: "Voglio scrivere la storia con la Ferrari". Leclerc: "Titolo è missione obbligata"

"Sono molto emozionato, molto felice e soprattutto molto fiero. Mi sto divertendo un mondo. La macchina va bene! Certo, è ancora troppo presto per esprimere giudizi ma non abbiamo avuto problemi e già questo è un buon inizio. È la mia prima Ferrari, mi vienre ancora difficile crederlo. Mi trovo bene con la gente della Ferrari. È tutto diverso rispetto alla Mercedes e al mio passato. Dal momento in cui entri nel garage e metti la tuta rossa... è tutto diverso da qualsiasi altra cosa fatta in precedenza. Camminare ieri sera sul palco di Londra vestito di rosso poi è stato qualcosa di unico. Sono senza parole. Da ragazzino per me la Ferrari era un sogno ed è pazzesco che adesso stia davvero accadendo. Mi piace molto lavorare con Charles. Parlavamo anche siamo prima perché abbiamo diverse cose in comune, come la musica e moda. Andavamo già d'accordo insomma. Ora sento che sta nascendo una bella amicizia. Mi serve molto osservare come lavora lui con la squadra team, così posso imparare più rapidamente ad amalgamarmi con il team. Questo era il momento giusto per me per passare alla Ferrari e sono molto grato di questa opportunità. Voglio provare a scrivere un nuovo capitolo della storia della Ferrari".