F1, Hamilton: “Progressi sul rinnovo con Mercedes. In Canada meteo decisivo”

f1 canada

Verstappen: “Vorrei avere più competizione”. Alonso: “Fiducioso per lo sviluppo dell’auto”

© Getty Images Alla vigilia del Gran Premio del Canada di Formula 1, arrivano le parole dei protagonisti. Dopo aver ritrovato fiducia nell’ultimo gran premio, Lewis Hamilton ha parlato del proprio contratto e del rapporto con Montreal: “Abbiamo fatto passi avanti, il meteo sarà un fattore”. Max Verstappen: “Mai avrei potuto immaginare di poter eguagliare Senna”. Fernando Alonso: “Fiducia per questa gara. Attenzione al vento, sarà determinante nelle prestazioni”.

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 è alle porte ed è il momento della consueta conferenza dei piloti. Sir Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e reduce dal podio dell’ultimo Gp, ha espresso la propria fiducia per il momento Mercedes: “Questo circuito è uno dei preferiti da tutti i piloti, non solo per me che ho vinto sette volte qui, ha tratti particolari, con forti frenate e si addice al mio stile. Ho molta fiducia dopo l’ultima gara, c’è una grande atmosfera nel team e sappiamo che è la strada giusta. Non sappiamo se questa pista è ideale per la nostra vettura, ma il meteo cambierà molto probabilmente le carte in tavola”. Sul rinnovo: “Ho visto Toto diverse volte, abbiamo compiuto dei progressi ma niente di nuovo da aggiungere”.

Fernando Alonso invece vuole subito mettersi alle spalle il settimo posto di Barcellona: “Questo dovrebbe essere un buon weekend, ma anche a Barcellona avevamo aspettative che poi non si sono rivelate all’altezza del reale rendimento in pista. Cambiamo qualche pezzo, abbiamo aggiornamenti, ma sarà decisivo anche in base al meteo ai fini del risultato finale. Questa stagione è nata una nuova filosofia, ci sono nuovi concetti in questa scuderia, cose nuove che vengono scoperte ogni gara verso l’ottimizzazione costante del pacchetto. Puntiamo a fare passi avanti gran premio dopo gran premio. Sarebbe un obiettivo ambizioso portare entrambe le Aston Martin sul podio per questo weekend, cercheremo di rendere orgoglioso Lawrence Stroll, dato che saremo nella sua casa. Correremo su un circuito semi-cittadino, occorrerà essere molto aggressivo sui cordoli, saper sfruttare gli avvallamenti, e il vento potrà essere un fattore”.

Si è così espresso il leader della classifica, Max Verstappen: “Non mi sto annoiando di vincere, è normale che una vettura più competitiva delle altre possa creare questa prospettiva, lo abbiamo visto anche con Mercedes e Ferrari in passato, ma spero di vivere sempre più gare combattute nei prossimi appuntamenti. Auguro ad Alonso di trionfare in un gp quest’anno, è veramente una bestia, un animale da pista, un vero pilota.” Sulla possibilità di eguagliare le 41 vittorie di Senna: “Non bado molto ai numeri, però sarebbe stato un sogno poter anche solo pensare da bambino a un risultato simile. Non voglio essere paragonato ad Ayrton”.