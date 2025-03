Hamilton: "Sono sbalordito". Leclerc: "Lewis oggi era più veloce"

"Ho faticato fin da subito e tenere il passo di Lewis. Lui oggi è stato semplicemente più veloce. Mi sono trovato in difficoltà nelle curve due e tre, come l'anno scorso. A livello di tempi siamo tutti molto vicini e da quetso punto di vista è un peccato essere solo quarto. Spero di riuscire a fare una buona gara. Le condizioni erano molto particolari a livello di gomme, non era facile portarle nella corretta temperatura di esercizio e in gara non sarà facile gestirla. Complessivamente però le cose sono migliorate e la gara sarà tutta un'altra storia: sia la Sprint, sia il Gran Premio.