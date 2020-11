Hamilton: "Sesto? Non dovete essere sorpresi"

Lewis Hamilton non è ancora riuscito a essere protagonista in Turchia e in gara scatterà dalla sesta posizione, cosa insolita per l'inglese della Mercedes. Il numero 44, però, non è sorpreso: "È stata una sorpresa? Allora non avete guardato tutto il fine settimana, ero 20esimo nelle PL2 (Falso, ha chiuso quarto, ndr) Questo è un miglioramento, non c’era nessun grip. Non so che dire, abbiamo fatto del nostro meglio. È stato orribile ed era come guidare sul ghiaccio. Alcuni sono riusciti a far entrare in temperatura le gomme meglio di noi, io ho fatto del mio meglio. Non mi sono girato e non ho fatto un errore. Ho fatto del mio meglio“.