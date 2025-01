Hamilton, sarà Riccardo Adami il suo ingegnere di pista

Manca solo il comunicato ufficiale (se vogliamo il... biglietto d'auguri) ma per il suo ormai imminente quarantesimo compleanno (martedì 7 gennaio), la Ferrari regalerà a sir Lewis Hamilton un nuovo ingegnere di pista che risponde al nome di Riccardo Adami, al quale toccherà (onori e oneri) l'impegnativo compito di lavorare a stretto contatto con il sette volte campione del mondo e non fargli rimpiangere il mitico Peter "Bono" Bonnington che alla fine della scorsa estate Mercedes ha convinto con la promozione a responsabile degli ingegneri di pista (e verosimilmente con un ritocco verso l'alto dello stipendio) a rimanere a Brackley. L'indiscrezione, lanciata dalla Gazzetta dello Sport ma in circolazione da diversi mesi, sembra destinata a mettere al suo posto una tessera importante del complesso puzzle del "team" che circonderà Hamilton alla Scuderia. Tornando a Maranello, il cinquantunenne ingegnere bresciano può vantare una lunga esperienza nel Mondiale, ormai quasi venticinquennale: Adami vi ha fatto il suo ingresso con la Minardi fin dal 2002, rimanendovi poi anche quando la scuderia faentina è diventata Toro Rosso.