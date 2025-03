Hamilton passa col rosso, Antonelli sogna un debutto a sorpresa, Sainz medita vendetta

La stagione degli show globali tutti riflettori e lustrini, quella dei road event e delle presentazioni-non-presentazioni è storia: è tempo di fare sul serio, finalmente! Si procede per macrotemi, ma l'ora del fine tuning è dietro l'angolo. Hamilton al volante della Ferrari, Verstappen alla caccia del quinto titolo, la McLaren superfavorita, il debutto di Antonelli con la Mercedes, i possibili outsider con Sainz e la Williams in testa. Ci fermiamo qui per non generalizzare ma alla "wishlist" della 75esima edizione del Mondiale andrebbero aggiunte almeno due o tre altre voci. Sì perché - nonostante stia per prendere il via la quarta ed ultima stagione dell'attuale regolamento tecnico e l'anno zero sia il prossimo - i test precampionato di fine febbraio a Sakhir hanno sollevato un polverone che non si è ancora depositato sull'asfalto.