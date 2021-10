 Hamilton glissa, Verstappen sbotta: "Non l'ho capito: mi ha affiancato e poi spinto fuori in fondo al rettilineo"

GP USA F.1 AUSTIN

I due sfidanti per il titolo ruota a ruota nel secondo turno di prove di un Gra Premo che domenica potrebbe dare vita ad una sfida incandscente.

"Non è stata una giornata semplice, non è facile trovare l'assetto, ma ci sono anche aspetti positivi. Sono più soddisfatto del passo gara, in assetto da qualifica è stato più difficile. Quanto all'episodio con Hamilton, devo dire che non l'ho capito tanto. Mi ha affiancato per tutto il rettilineo, poi alla staccata mi ha spinto fuori". A differenza del suo rivale, nel dopoprove Max Verstappen non si è fatto pregare per dire la sua sulla schermaglia ruota a ruota nelle battute iniziali del secondo turno di "libere" del GP degli USA.

Non ha certo usato le espressioni... colorite con le quali aveva commentato via radio con il suo box quello che era accaduto in pista, Verstappen. Facendo in modo di ribadire il concetto ed al tempo stesso dimostrando di avere... sofferto l'accaduto più del rivale. D'altra parte Hamilton, sul tema "volate mondiali e come vincerle" è ben più ferrato dell'olandese e, sceso dalla sua W12, si è limitato alle dichiarazioni di prammatica sull'sito della prima giornata di prove.

LEWIS HAMILTON:

"Un buon inizio ma c'è ancora tanto da fare. Siamo andati meglio nel primo turno, poi abbiamo fatto delle modifiche che ci hanno fatto fare un passo indietro o sono forse stati gli altri a guadagnare terreno. A metterci in difficoltà qui non sembrano le alte temperature dell'asfalto, quanto la sua ruvidezza. Difficile trovare il miglior compromesso tra l'assetto da da qualifica e quello da gara".

Tra i due litiganti alla fine l'ha spuntata Sergio Perez, ad una delle sue rare apparizioni 2021 in vetta alla classifica. Il messicano pensa già alla qualifica texana ed alla missione che il suo team gli assegna: quella di provare a strappare punti alla Mercedes ed ai suoi piloti, quantomeno in chiave titolo Costruttori.

SERGIO PEREZ:

"Inizio promettente ma c'è ancora tanto da fare e sento che c'è ancora del margine per quanto riguarda il passo gara. Intanto però siamo partiti con il piede giusto".