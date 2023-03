F1, Hamilton annuncia la fine della collaborazione con Angela Cullen

© Getty Images

Si chiude un'era in casa Mercedes e nel paddock della F1: Lewis Hamilton ha infatti annunciato la fine della collaborazione con la sua storica fisioterapista e coach performance, Angela Cullen. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram, in cui la ringrazia per tutto il supporto e la vicinanza di questi lunghi anni insieme: "Negli ultimi sette anni Angela Cullen è stata al mio fianco, spingendomi a essere la versione migliore di me stesso - le parole del sette volte iridato -. Grazie a lei sono una persona e un atleta migliore. Quindi mi auguro che vi unirete a me nell'augurarle il meglio, oggi che intraprende i prossimi passi verso la realizzazione dei suoi sogni. razie di tutto Ang, non vedo l'ora di scoprire cosa ti riserva il futuro".