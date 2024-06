Hamilton: "Buon feeling". Norris: "Buon inizio". Verstappen si nasconde: "Tutto normale"

FORMULA 1

Il sette volte iridato brucia sul tempo la concorrenza ma non si illude per la caccia alla pole

© Getty Images "Le prove libere 1 sono andate così e così ho preso una certa direzione con la messa a punto e abbiamo imparato molto. Il secondo turno è andato decisamente meglio. Penso che abbiamo fatto delle buone modifiche e il mio feeling con la macchina è aumentato. Molto caldo oggi, Barcellona è molto dura per le gomme, soprattutto nei long run, ma non sembra che siamo troppo lontani. Non mi preoccuperò troppo dei tempi sul giro. Abbiamo un po' di lavoro da fare per migliorare ancora e per provare a stare al passo di Red Bull, Ferrari e McLaren". Il caso legato alla e-mail anonima relativa ad un fantomatico sabatoggio Mercedes (che si è rivolta alla polizia) nei suoi confronti non ha impedito a Lewis Hamilton di concentrarsi al cento per cento sul suo lavoro in pista e chiudere davanti a tutti la prima giornata del weekend, ben consapevole della forza degli avversari ma deciso a restare nelle posizioni che contano anche in qualifica.

Insistono sul caldo ma soprattutto sulla rincorsa al vertice quasi completata da parte della McLaren Lando Norris (terzo in FP2 dietro a Sainz) e Oscar Piastri, settimo alle spalle dell'altro ferrarista Leclerc.

"È stata una giornata positiva, perché non è mai semplice con temperature così alte. Non è proprio il massimo, insomma, però nel complesso un buon inizio per noi. Siamo stati subito a nostro agio. Occorre migliorare ancora qua e là ma saremo vicini al vertice, come in Canada". (Lando Norris)

"Siamo tutti lì... Giornata complicata dal caldo, pochissima aderenza. Abbiamo tante cose sulle quali lavorare, compresa la mia guida. Siamo sempre più vicini alla vetta. Qui il nostro passo sul long run è soddisfacente". (Oscar Piastri)

Non scopre invece le proprie carte Max Verstappen, che rimane.. nel vago ma è il candidato numero uno alla pole position.

"Abbiamo provato diverse cose e diverse modifiche tra il prime e il secondo turno di prove ma alla fine è stata una giornata normale. Non abbiamo avuto problemi particolari, si tratta come sempre di mettere tutto insieme. Gli aggiornamenti? Beh, cose di poco conto, tutto normale". (Max Verstappen)