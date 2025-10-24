Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Hacker hanno avuto accesso ai dati personali di Verstappen e altri piloti

Fia ammette la violazione del sistema informatico, ora risolto: rubati numeri di passaporto, super licenza e recapiti personali

di Redazione
24 Ott 2025 - 10:13
© IPA

© IPA

La Federazione internazionale dell'automobile ha confermato alcune indiscrezioni secondo le quali la scorsa estate aveva subito un attacco hacker che ha causato la violazione di dati personali di alcuni piloti, tra cui Max Verstappen. In una dichiarazione rilasciata in occasione del GP del Messico, la Fia ha affermato che l'incidente è avvenuto "durante l'estate" e che sono state adottate nuove misure di sicurezza per proteggere i dati. La violazione ha riguardato il sito Fia Driver Categorization, dove gli hacker sono riusciti a trovare informazioni, tra cui numeri di passaporto e recapiti personali di molti piloti.

Leggi anche

Piastri: "Verstappen una minaccia, ma preferisco essere in testa". Antonelli: "I risultati arriveranno"

"Sono state adottate misure immediate per proteggere i dati dei piloti e la Fia ha segnalato il problema alle autorità competenti per la protezione dei dati - si legge nella dichiarazione - e ha informato i piloti interessati da questo problema. Nessun'altra piattaforma digitale della Fia è stata interessata da questo incidente".

L'incidente era stato reso pubblico dall'esperto di sicurezza Ian Carroll, che insieme con due colleghi era stato in grado di accedere al curriculum di Verstappen, alla sua super-licenza, al passaporto e ad altri dati.

Da Fuoco a O'Ward, ecco tutti i rookie pronti a prendersi la scena al Gran Premio del Messico

1 di 9
© Getty Images | Antonio Fuoco: sostituirà Lewis Hamilton in Ferrari
© Getty Images | Antonio Fuoco: sostituirà Lewis Hamilton in Ferrari
© Getty Images | Antonio Fuoco: sostituirà Lewis Hamilton in Ferrari

© Getty Images | Antonio Fuoco: sostituirà Lewis Hamilton in Ferrari

© Getty Images | Antonio Fuoco: sostituirà Lewis Hamilton in Ferrari

fia
verstappen
hacker

Ultimi video

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

I più visti di Formula 1

Un italiano torna a bordo della Ferrari dopo 16 anni: Antonio Fuoco al posto di Hamilton nelle Libere 1

Antonio Fuoco: sostituirà Lewis Hamilton in Ferrari

Da Fuoco a O'Ward, ecco tutti i rookie pronti a prendersi la scena al Gran Premio del Messico

La prova dei nove: Fuoco e gli altri, tutti i rookie in pista a Mexico City

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Invasione di pista: Red Bull multata ad Austin per un... dispetto a Norris!

Verstappen: "Ho vinto ma non sono soddisfatto". Russell: "Con Max dovevo provarci". Leclerc:"Ho guidato come un animale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
REB Concours, omaggio alle auto britanniche
11:03
REB Concours, omaggio alle auto britanniche
11:03
Conor McGregor accende a Roma la miccia di BKFC 83: "Italia nel cuore, invidio questi fighter"
Maserati MCPura, Tridente e muso da squalo
11:00
Maserati MCPura, Tridente e muso da squalo
Il Maggiolino, star dei film con "faccia" da antidivo
10:58
Il Maggiolino, star dei film con "faccia" da antidivo
Nuova Audi Q3, sportiva e all'avanguardia
10:58
Nuova Audi Q3, sportiva e all'avanguardia