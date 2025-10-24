Hacker hanno avuto accesso ai dati personali di Verstappen e altri piloti

La Federazione internazionale dell'automobile ha confermato alcune indiscrezioni secondo le quali la scorsa estate aveva subito un attacco hacker che ha causato la violazione di dati personali di alcuni piloti, tra cui Max Verstappen. In una dichiarazione rilasciata in occasione del GP del Messico, la Fia ha affermato che l'incidente è avvenuto "durante l'estate" e che sono state adottate nuove misure di sicurezza per proteggere i dati. La violazione ha riguardato il sito Fia Driver Categorization, dove gli hacker sono riusciti a trovare informazioni, tra cui numeri di passaporto e recapiti personali di molti piloti.