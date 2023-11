GP USA, FIA respinge la richiesta Haas: "Nessun elemento nuovo o significativo rispetto all'epoca dei fatti"

© Getty Images

Bocciata la richiesta di revisione della classifica del GP degli USA di Austin, presentata alla Federazione Internazionale dell'Automobile dal Team Haas. La richiesta del team americano era relativa alla presunta violazione (non sanzionata dal collegio dei Commissari di quel GP) dei track limits da parte di alcuni dei diretti rivali della squadra che schiera Nico Hulkenberg e Kevin Mangnussen: segnatamente i due piloti Williams Alexander Albon e Logan Sargeant, Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Red Bull): tutti e quattro classificati davanti a Hulkenberg (undicesimo) nell'ordine d'arrivo. Il Collegio ha rigettato la richiesta Haas in quanto gli elementi presentati non sono nuovi e significativi e in ogni caso erano già disponibili all'epoca dei fatti. In quanto tali avrebbero dovuto essere presentati nei tempi previsti dal Regolamento Sportivo.