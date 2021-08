GP Ungheria, emozione Ocon: "Vittoria pazzesca". Hamilton: "Di nuovo avanti con soddisfazione"

GP UNGHERIA

Il pilota francese si gode il primo successo in Formula 1 della sua carriera

Il primo successo in Formula 1 non si scorda mai e se arriva davanti a due mostri sacri della categoria come Vettel e Lewis Hamilton non può non avere un peso ancora più importante. Esteban Ocon fa festa in Ungheria e si emoziona dopo un GP all'Hungaroring ricco di sorprese: "Che emozione, è una sensazione troppo bella. E' una vittoria dolce, ho vissuto tanti momenti difficili col team e abbiamo ritrovato il passo giusto". Ungheria storica per Ocon Getty Images

Nel suo successo ha giocare un ruolo fondamentale è stato il compagno di team Fernando Alonso, che ha retto la battaglia contro Hamilton: "Grazie ad Alonso, ho vinto grazie alla sua difesa, lavorare con lui è fantastico e stiamo spingendo per riportare il team dove conta. Ringrazio il team per la fiducia che ha avuto in me anche dopo tante qualifiche deludenti".

Amaro in bocca per Vettel, un secondo posto che poteva essere qualcosa in più: "Sono un po' deluso perché sentivo di essere veloce, ma Ocon non ha commesso mai errori. Qui non è facile sorpassare, lui ha fatto tutto bene e non mi ha dato altro da fare se non seguirlo e chiudere sul podio. Sono partito male, ma forse è stato il miglior posto dove stare. Siamo stati vicino ad Ocon, ho spinto tanto per costringerlo all'errore, ma ha difeso benissimo".

Terzo posto e nuovamente leader del mondiale Lewis Hamilton: "Mi congratulo con Alpine e con Ocon, aspettava questo successo da tanto tempo. Oggi è stata una gara molto dura, ci rendiamo sempre la vita complicata ed è pazzesco essere rimasto da solo in griglia in ripartenza. Stavo parlando col team del fatto che la pista si stava asciugando, ma loro mi hanno detto che avrebbe piovuto ancora e sono rimasto. Sono nuovamente leader, non sapevamo come sarebbe andata qui e riprendo la testa con soddisfazione".