GP Stiria: Verstappen indisturbato, Hamilton e Bottas sul podio; Ferrari 6. con Sainz, 7. con  super-Leclerc 

GP STIRIA

Il pilota olandese domina da via al traguardo e prende il volo in testa al Mondiale. Ferrari in netta ripresa con lo spagnolo ed il monegasco.

di

STEFANO GATTI

Inizio d'estate strepitoso per Max Verstappen che si aggiudica il GP della Stiria, secondo successo personale consecutivo e quarto di fila della Red Bull. Lewis Hamilton porta al secondo posto una Mercedes "spuntata" e, terza con Valtteri Bottas. Red Bull quarta con Sergio Perez mentre la McLaren è quinta con Lando Norris davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz e di uno strepitoso Charles Leclerc, settimo in rimonta dopo essere rientrato subito ai box per una foratura pochi secondi dopo il via. Il GP di Stiria raccontato dalle immagini









































































































































































































































Il primo dei due Gran Premi consecutivi sulla pista di casa sancisce la svolta mondiale. Il quarto successo stagionale di Max Verstappen proietta l'olandese a 156 punti nella classifica generale contro il 138 di Lewis Hamilton: diciotto punti di vantaggio per Max che puntella la propria (già solidissima) candidatura ad interrompere il regno del rivale con una performance senza ombre senza incertezze. Al comando dal semaforo rosso alla bandiera a scacchi, vanamente inseguito dal Re Nero , la cui unica chance (subito sfumata) era - forse - quella di saltare l'avversario al via.

Nella domenica trionfale di Verstappen, accompagnato sul podio da Hamilton e da Bottas (che all'ultimo giro tiene a distanza l'altra Red Bull di Sergio Perez), si ritagliano un ruolo da co-protagonisti Lando Norris e... la Ferrari. Il pilota della McLaren (l'anno scorso terzo nel via del Mondiale al Red Bull Ring) porta a termine una gara regolare ed efficace, tenendosi fuori da tutte le sfide più accese. Come già altre volte in passato, Lando si destreggia infatti in una sorta di "terra di nessuno" tra chi lotta per la vittoria ed il podio e chi va a caccia di punti iridati. Come la Ferrari.

Per la Scuderia di Maranello, dopo qualifiche deludenti e sacrificate alla risoluzione dei problemi di passo-gara emersi in Francia, un GP della Stiria piuttosto promettente. Carlos Sainz si fa strada dalla sesta fila dello schieramento fino all'identica posizione al traguardo. Ma l'exploit vero porta la firma di Charles Leclerc. Il monegasco danneggia l'ala anteriore nel tratto in salita tra curva uno e due del primo giro toccando la posteriore sinistra dell'Alpha Tauri di Pierre Gasly che è subito costretto al ritiro con pneumatico distrutto e danni alla sospensione. Leclerc rientra ai box. sostituisce ala e pneumatici e si lancia in una rimonta furiosa ed inesorabile, tutta sorpassi che - dopo un seccndo pit stop al 38esimo dei 71 giri in programma, lo porta fino alla settima piazza finale. Un risultato di squadra incoraggiante per il Cavallino Rampante (senza dimenticare il doppiaggio da parte del vincitore), soprattutto in vista del bis austriaco in programma al Red Bull Ring il prossimo weekend. Maranello mette pure a bilancio un parziale di 14 punti a 10 sulla McLaren (Daniel Ricciardo ha chiuso 13esimo), riducendo a dodici punti il distacco dal team inglese nel Mondiale Costruttori: 120 punti a 108.