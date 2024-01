GP Spagna: Madrid al posto di Barcellona dal 2026

FORMULA 1

La tappa spagnola del Mondiale tornerà nella capitale spagnola dopo quarantacinque anni di assenza

© Formula1 La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di Spagna si terrà a Madrid dal 2026 al 2035 a seguito di un accordo con IFEMA MADRID per portare un circuito completamente nuovo nella capitale spagnola, incorporando tratti stradali e non. Costruito intorno al centro espositivo IFEMA, il circuito di 5,47 km - soggetto all'omologazione FIA e alle specifiche di progettazione finale - sarà caratterizzato da venti curve, con un tempo sul giro previsto di qualifica di 1 minuto e 32 secondi. La Formula 1 lascerà quindi il circuit de Catalunya dopo trentacinque anni. Barcelona aveva preso il posto di Jerez de la Frontera che - dopo quattro anni di assenza della prova spagnola dal calendario iridato - aveva a sua volta preso il posto di Madrid e del circuito di Jarama che era uscito dal Mondiale dopo lo storico successo di Gilles Villeneuve con la Ferrari 126 CK turbo.

© Formula1

Si prevede che avrà una capacità di ospitare più di centodiecimila fan al giorno tra tribune, ingressi generali e ospitalità VIP, mentre ci sono piani per aumentare la capacità del circuito a centoquarantamila al giorno nella prima metà dell'accordo, rendendo Madrid una delle più grandi sedi del calendario di F1. Situato a cinque minuti dall'aeroporto Adolfo Suarez di Madrid-Barajas, il Gran Premio di Spagna diventerà una delle gare più accessibili del calendario di F1, con il circuito a breve distanza in metropolitana, treno e linee urbane. Si stima infatti che il 90% dei tifosi sarà in grado di raggiungere il paddock con i mezzi pubblici, mentre quelli che soggiorneranno in alloggi locali saranno a pochi passi dalla sede.

La F1 si impegna a raggiungere l'obiettivo Net Zero Carbon entro il 2030 e IFEMA MADRID condivide la visione di rendere il Gran Premio di Spagna uno degli eventi di F1 più sostenibili della stagione, avendo ridotto notevolmente le sue emissioni di carbonio negli ultimi cinque anni e passando al 100% di energia rinnovabile certificata in tutti i padiglioni espositivi, mentre qualsiasi struttura temporanea costruita per la gara sarà costruita utilizzando materiali riciclabili.

La proposta globale di IFEMA MADRID ha ricevuto un ampio sostegno da parte del governo nazionale, regionale e locale, comprese le principali parti interessate come il governo regionale di Madrid, il consiglio comunale di Madrid e la Camera di commercio. Oltre al Gran Premio, le attivazioni dei fan si svolgeranno nel centro di Madrid. Ci sarà anche un impegno con le imprese e le scuole locali per garantire che l'intera comunità tragga beneficio dall'evento, che si prevede genererà 450 milioni di euro all'anno per l'economia della città.

"Madrid è una città incredibile con un incredibile patrimonio sportivo e culturale, e l'annuncio di oggi inizia un nuovo entusiasmante capitolo per la F1 in Spagna", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1.

"Vorrei ringraziare il team di IFEMA MADRID, il governo regionale di Madrid e il sindaco della città per aver messo insieme una proposta fantastica. Incarna davvero la visione della Formula 1 di creare uno spettacolo di sport e intrattenimento di più giorni che offra il massimo valore per i fan e abbracci l'innovazione e la sostenibilità".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha dichiarato: "Le moderne monoposto di Formula 1 che corrono su un nuovo circuito nella capitale spagnola di Madrid sono una prospettiva allettante.

"Mentre ci avviciniamo all'introduzione dei regolamenti FIA 2026 per la Formula Uno, che sono stati inquadrati con l'obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2030, è piacevole vedere che gli organizzatori locali hanno posto una forte attenzione alla sostenibilità ambientale nei loro piani per l'evento.

"Come di consueto, il circuito proposto sarà soggetto all'omologazione FIA e ai controlli di sicurezza e all'approvazione del calendario da parte del World Motor Sport Council".

"Il nostro sogno di ospitare un grande evento di F1 intorno all'IFEMA MADRID si è avverato", ha dichiarato Jose Vicente de los Mozos, Presidente del Comitato Esecutivo dell'IFEMA MADRID. "Siamo entusiasti di annunciare il ritorno della F1 a Madrid dopo più di quattro decenni.

"Abbiamo l'ambizione di organizzare un Gran Premio che diventi un punto di riferimento nel calendario mondiale della F1, specificamente concepito e progettato per offrire un'esperienza distintiva e unica sia per i fan che per i team che partecipano alla competizione.

"Con questo, Madrid vuole immergersi nello sviluppo di un nuovo concetto che combina sport e intrattenimento, offrendo al contempo un evento memorabile".

Isabel Díaz Ayuso, Presidente della Regione di Madrid, ha commentato: "È con grande soddisfazione che annunciamo che la Formula 1 arriva nella Comunità di Madrid, in una regione e in una capitale che ispira apertura e fiducia all'interno e all'esterno dei nostri confini. Siamo il motore principale della prosperità e del progresso della Spagna.

"Questo evento, che ci aspettiamo sarà seguito su scala globale da 70 milioni di persone, rappresenterà un aumento di oltre 450 milioni di euro del PIL di Madrid all'anno e la creazione di 8.200 posti di lavoro.

"La Comunità di Madrid è una regione con una grande proiezione internazionale, aperta, plurale e competitiva, e la F1 contribuirà a consolidare ulteriormente il marchio madrileno tra i migliori al mondo".

Jose Luis Martínez-Almeida, Sindaco di Madrid, ha aggiunto: "Con l'annuncio del Gran Premio, Madrid si muove verso il futuro e si unisce all'esclusivo gruppo di città che ospitano oggi la F1, ponendoci in prima linea tra le capitali del mondo nell'attrazione di grandi eventi.

"Sappiamo che la F1 è più di una gara, è un'opportunità senza precedenti per guidare la trasformazione che Madrid sta attraversando e per mostrare al mondo di cosa siamo capaci.

Sono fiducioso che Madrid sarà all'altezza del compito, non solo perché meritiamo uno spettacolo della grandezza della F1, ma anche perché la F1 merita una città con l'energia, il carattere e la passione di Madrid".