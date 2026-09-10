Sabato a Castel Maggiore l'intitolazione del centro sportivo a Alex Zanardi

Sabato 12 settembre alle 11.30 il Centro Sportivo di Castel Maggiore, nel Bolognese, già intitolato a Guido Guidi, cambierà nome in onore di Alex Zanardi. La cerimonia arriva dopo la decisione della Giunta comunale, presa lo scorso maggio, di dedicare l'impianto di via Lirone all'ex pilota, nato a Bologna nel 1966 e cresciuto proprio a Castel Maggiore. All'iniziativa, spiega una nota del Comune, parteciperanno, oltre al sindaco della cittadina emiliana, Luca Vignoli e alla famiglia di Zanardi; il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi con un videomessaggio; il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis; il sindaco metropolitano di Bologna, Matteo Lepore; la consigliera regionale Simona Lembi e il presidente della Società Sportiva Cinque Cerchi Antonio Zucchini. "Alex Zanardi 'da Castel Maggiore' con la sua meravigliosa e incredibile tenacia, di fronte alle avversità che lo hanno travolto, ci ha mostrato che bisogna tenere sempre gli occhi fissi verso i propri sogni" osserva il sindaco Vignoli, spiegando la scelta di dedicare il centro sportivo al percorso di vita e sportivo di Zanardi, definito un esempio di forza morale e resilienza soprattutto per le giovani generazioni. Oltre ai successi sportivi e alle onorificenze nazionali ricevute, nel 2013 Zanardi era già stato insignito dell'Ape d'Oro, la massima benemerenza civica della Città di Castel Maggiore.