GP Miami: doppietta McLaren Piastri-Norris. Russell sul podio, finale polemico per la Ferrari

Terzo gradino del podio per George Russell a trentasette secondi dal vincitore. George approfitta di un pit stop in regime di Virtual Safety Car per scavalcare in classifica sia il solito Verstappen che il proprio compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli (partito terzo, sesto al traguardo), lestissimo ad approfittare del duello tra SuperMax e Norris al via per portarsi in seconda posizione, prima appunto di arretrare in classifica dopo essersi trovato in difficoltà nel passaggio dalla mescola media a quella meno performante.