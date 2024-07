GP Inghilterra: Hamilton di nuovo re a Silverstone, Verstappen e Norris sul podio

GRAN PREMIO INGHILTERRA

Storica affermazione del sette volte iridato nel Gran Premio di casa

© Getty Images Due anni e sette mesi dopo la sua ultima vittoria, Lewis Hamilton torna sul podio alto vincendo un Gran Premio d'Inghilterra ricco di colpi di scena e condizionato dalle condizioni meteo in continua evoluzione. Nel finale, sir Lewis resiste al ritorno di Max Verstappen che a quattro giri dalla fine strappa la seconda posizione a Lando Norris che chiude davanti al compagno di squadra Oscar Piastri che a sua volta la spunta su Carlos Sainz con la Ferrari. Gara sfortunata per l'altro ferrarista Charles Leclerc che chiude nelle retrovie e per George Russell che era partito dalle retrovie ed è costretto al ritiro da un problema meccanico. Per Hamilton si tratta della nona vittoria nel GP d'Inghilterra e della prima dal GP dell'Arabia Saudita del 2021.

© Getty Images

LA CRONACA DEL GP

Perez al via dalla fine della corsia box, Gasly rientra al termine del giro di ricognizione. Russell scatta al comando davanti a Hamilton. Norris terzo dietro alle Mercedes ma Verstappen lo supera già nel corso del primo giro. Piastri precede la Ferrari di Sainz, mentre l'altro ferrarista Leclerc guadagna tre posizioni nei primi chilometri di gara. Come lui Hulkenberg che lo segue. Leclerc va all'attacco di Stroll, è la sfida per la settima posizione. La pioggia si avvicina al circuito. Giro 10/52: Russell precede Hamilotn, Verstappen, l due McLaren di Norris e Piastri, Sainz, Stroll, Leclerc,Hukkenberg e Alonso a chiudere la top ten.

Leclerc supera Stroll alla staccata della Stowe (giro 14/52). Norris spinge su Verstappen e lo infila di slancio anche lui a Stowe al giro 16. Tre piloti inglesi di nuovo davanti a tutti nel loro GP di casa. Pioggia imminente. Anche Piastri va in marcatura sulla Red Bull numero uno e lo passa il giro dopo il suo compagno di squadra alla solita Stowe. Hamilton prova ad attaccare Russell sotto le prime gocce di pioggia e va al comando al giro 18 sull'asfalto viscido. Vanno larghi entrambi! Norris supera Russell e prova il riaggancio a Hamilton, superandolo al giro 20. Piastri davanti a Russell in grande difficoltà. Pit stop per Leclerc. Pistri supera Hamilton, uno-due McLaren al comando. Verstappen quinto davanti a Sainz. Lungo di Norris, Piastri si avvicina. Pista di nuovo asciutta ma un nuovo scroscio è già in avvicinamento. I leaders doppiano Leclecr un giro prima della boa do metà gara (giro 25/52), poi il ferrarista va lungo.

Giro 26/52: metà gara. Sainz in bagarre con Verstappen: entrambi ai box il giro dopo. Piastri vicinissimo a Norris! Il leader ai box al giro 28 insieme alle due Mercedes. Sainz in lotta con Russell. Piastri ai box. Norris torna al comando davanti a Hamilton, Verstappen, Russell, Sainz, Piastri, Hulkenberg e le due Aston Martin, con Stroll davanti ad Alonso. Leclerc nelle retrovie: diciassettesimo. Condizioni ancora insidiose ma posizioni apparentemente stabilizzate. Con pista poco bagnata però le gomme intermedie sono a rischio.

Giro 34/52: Mercedes chiede a Russell di rientrare ai box e ritirarsi per un problema tecnico (raffreddamento). Il team avverte Hamilton che va all'attacco di Norris. Silverstone ora completamente illuminata dal sole. Verstappen (terzo) prova a chiudere il gap sui primi due (sei secondi a quattordici giri dalla fine). Max e Hamilton ai box insieme al giro 39, si ferma anche Piastri che al rientro viene superato da Hulkenberg. Norris un po' lungo al rientro ai box (giro 40), poi anche Sainz. Pit stop lento per Norris che rientra dietro a Hamilton, nuovo leader!

Giro 41/52: Hamilton su Norris, Verstappen, Piastri, Sainz e Hulkenberg seguito dalle Aston Martin. I primi tre si giocano la vittoria negli ultimi dieci giri! Leggero vantaggio-gomme per Verstappen rispetto a Hamilton e Norris, il pilota della McLaren ormai nel mirino della Red Bull. Verstappen supera Lando a Stowe con quattro giri alla bandiera a scacchi. Con il quinto posto al sicuro, pit stop di Sainz per montare la soft: Carlos mette a segno il giro veloce della gara, Hamilton vince per la nona volta il Gran Premio d'Inghilterra.