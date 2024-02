GP Giappone, contratto rinnovato con Suzuka fino al 2029

FORMULA 1

La tappa giapponese del Mondiale si corre sul difficile tracciato della Prefettura di Mie fin dal 1987

© Getty Images La Formula 1 ha annunciato un'estensione di cinque anni con il Gran Premio del Giappone che vedrà quindi il circuito di Suzuka rimanere nel calendario di F1 fino al 2029 compreso. Con le sue caratteristiche da circuito "old style", Suzuka è uno dei preferiti da piloti e appassionati ed è stato spesso decisivo per l'assegnazione del titolo iridato Piloti e Costruttori, l'ultima volta due anni fa in occasione del secondo sigillo iridato di Max Verstappen, vincitore anche nel 2023 dalla pole position davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Non potrà più accadere quest'anno (e nel prossimo futuro) perché la tappa giapponese del Mondiale passa ad uno slot primaverile: a Suzuka si corre infatti nel primo weekend di aprile, quarto appuntamento della stagione dopo Bahrain, Arabia Saudia e Australia.

© Getty Images

L'avanzamento del GP del Giappone nel calendario (nell'ambito della trasferta overseas che si apre con il GP d'Australia appunto e si chiude con quello delle Cina) rientra nell'impegno da parte della Formula 1 di razionalizzare il suo calendario, creando un flusso più efficiente di gare e riducendo la distanza percorsa dalle merci in tutto il mondo come parte del suo viaggio per azzerare le emissioni di carbonio entro il 2030.

Il Gran Premio del Giappone dello scorso anno ha visto la partecipazione di 222mila appassionati durante tutto il weekend di gara, rispetto ai 200mila del 2022. Più di 20mila persone hanno invece partecipato al primo F1 Fan Festival nel centro di Tokyo, con apparizioni di piloti tra cui Max Verstappen, Sergio Perez, Esteban Ocon e l'eroe di casa Yuki Tsunoda.

Stefano Domenivali - Presidente e CEO della Formula 1: "Suzuka è un circuito speciale e fa parte del tessuto di questo sport, quindi sono lieto che la F1 continuerà a correre lì almeno fino al 2029. Mentre ci prepariamo a tornare in Giappone prima del solito in questa stagione, vorrei esprimere la mia enorme gratitudine al promotore e al team di Honda MobilityLand per aver sostenuto i nostri sforzi verso una maggiore razionalizzazione del calendario mentre cerchiamo di rendere lo sport più sostenibile.I nostri fan in Giappone abbracciano la Formula 1 con una passione unica e non vediamo l'ora di lavorare con il promoter per offrire ai fan l'esperienza che meritano per gli anni a venire".

Tsuyoshi Saito - Presidente e Representative Director di Honda Mobilityland Corporation: "Sono lieto che saremo in grado di continuare a ospitare il Gran Premio del Giappone di Formula 1 sul circuito di Suzuka dal 2025 in poi. Vorrei esprimere la nostra sincera gratitudine al Sig. Stefano Domenicali e agli altri membri della Formula 1.Puntiamo a creare un futuro sostenibile e attualmente ci stiamo preparando ad accogliere molti fan per il Gran Premio del Giappone di Formula 1 2024 ad aprile, la prima volta che l'evento si terrà nella stagione primaverile Continueremo a lavorare insieme alle comunità locali e alle agenzie governative, tra cui la prefettura di Mie e la città di Suzuka, in modo che Suzuka possa continuare ad essere amata dai fan di tutto il mondo e contribuire alla prosperità della cultura degli sport motoristici e allo sviluppo industriale".