GP Francia, Verstappen: "Leclerc sfortunato, punti importanti". Hamilton: "Contro Red Bull e Ferrari è dura"

F1 FRANCIA

L'olandese conquista il settimo successo stagionale e allunga in classifica generale

Leclerc sbaglia, Verstappen si prende la Francia

































































1 di 34 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen approfitta dell'errore di Charles Leclerc, in testacoda al 17° giro, per vincere il GP di Francia, dodicesima tappa del mondiale. L'iridato, dopo il ko del monegasco, vola indisturbato verso il successo: "Avevamo un buon passo, ho messo pressione a Leclerc e seguire è stato complicato. I sorpassi sono stati difficili, siamo rimasti calmi e abbiamo atteso".

Il pensiero di Verstappen non può non andare anche al suo rivale: "Charles è stato sfortunato, da lì in avanti ho fatto la mia gara e ho provato a non rientrare più e a gestire le gomme. Dobbiamo fare punti perché ci sono tante gare, l'obiettivo è sempre prendere il miglior bottino. Dobbiamo lavorare tanto sul giro secco"

Gara numero 300 in carriera e secondo posto per Lewis Hamilton: "È stata una gara difficile, un gran lavoro perché rispetto agli altri eravamo indietro. Ringrazio il team perché senza il loro lavoro non avremmo fatto questo podio. Ho avuto problemi al sistema di idratazione, penso di aver perso tanti chili oggi. A Budapest sarà dura, Red Bull e Ferrari sono avanti. In gara riusciamo a lottare, speriamo di poterci avvicinare ancora".

Al terzo posto un'altra Mercedes, quella di George Russell: "Ho sudato tantissimo, passo molto forte e siamo riusciti a scaldare bene la gomma. Perez mi ha messo in difficoltà, ho avuto delle opportunità contro di lui e non mi ha dato lo spazio per sorpassarlo. I due podi per la Mercedes sono un gran risultato per noi"