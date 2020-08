GP Belgio, sfortuna Sainz: problemi alla power unit, non partirà

GP BELGIO

Sfortuna per Carlos Sainz Jr. e la sua McLaren che non prenderanno parte al GP del Beglio a Spa-Francorchamps. Il futuro ferrarista, che prenderà il posto di Vettel alla guida della Rossa nella prossima stagione, nel corso del giro di formazione ha accusato dei problemi alla power unit della sua MCL35 che lo hanno prima costretto a rientrare ai box e poi ad alzare bandiera bianca.

Il team di Woking, nonostante i lavori immediati sulla monoposto dello spagnolo, si è arreso dando l'amara sentenza a Sainz che sarebbe dovuto partire dalla settima posizione in griglia. Una sorta di maledizione belga per il futuro Ferrari che in sei partecipazioni a Spa ha avuto quattro guasti.