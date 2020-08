GP Belgio, Leclerc: "Non mi aspetto miracoli". Vettel: "Andrà meglio"

"Dobbiamo lavorare duro per recuperare, ma non mi aspetto miracoli da questo weekend". E' uno Charles Leclerc duro quello che commenta la prestazione deludente della Ferrari che, dopo la prima giornata di libere a Spa, ha chiuso con il 15° e 17° tempo. Il monegasco, che lo scorso anno in terra belga vinse la prima gara della carriera in F1, è deluso: "Non è una bella sensazione, è triste vedere la Ferrari così in basso. Io e Seb stiamo provando a dare il massimo".