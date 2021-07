GP Austria F.1: dominio Verstappen; 2. Bottas, 3. Norris; Hamilton giù dal podio. Super finale di Sainz (5.) 

GP AUSTRIA F.1

Il pilota olandese mette a segno al Red Bull Ring la quinta vittoria stagionale e allunga ancora in vetta alla classifica.

di

STEFANO GATTI

Ennesima dimostrazione di superiorità di Max Verstappen e della Red Bull sulla pista di Spielberg. L'olandese domina il GP d'Austria davanti a Valtteri Bottas ed a Lando Norris. Solo quarto Lewis Hamilton in difficoltà con la sua W12, ora in ritardo di 32 punti dal leader della classifica. Ferrari quinta con Sainz davanti a Perez (penalizzato) e ottava con Leclerc alle spalle di Ricciardo.

Terza vittoria consecutiva di Verstappen ( e quinta del 2021) in un Mondiale che - sulla pista di casa dei "Tori" e davanti alla marea "orange" prende forse definitivamente la direzione del pilota olandese, inavvicinabile da parte della concorrenza lungo i settantuno giri del GP d'Austria. Ad accompagnare sul podio Max ci sono Valtteri Bottas e Lando Norris mentre Lewis Hamilton deve accontentarsi dei dodici punti del quarti posto al termine di una gara nella quale il Re Nero deve fare i conti con una W12 prima sprovvista del ritmo necessario per inseguire la Red Bull, poi danneggiata a livello del fondo a tal punto da convincere il box Mercedes ad emanare l'ordine di squadra che non t'aspetti, con Bottas autorizzato a scavalcare Lewis (giro 52) per non rischiare di essere a sua volta superato da Norris. Il parziale Verstappen-Hamilton è di +14 per l'olandese autore anche del giro più veloce in gara).

Alle spalle dei primi quattro, è battaglia tra Sergio Perez, Daniel Ricciardo e le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Accompagnato fuori pista da Norris alla curva 4 del quarto giro (Lando sconta 5 secondi di penalità al pit stop), il messicano fa lo stesso nello stesso identico punto - ma al 41esimo passaggio) con il ferrarista Leclerc, rimedia altrettanti secondi di penalizzazione che diventano dieci quando (giro 47) Checo si ritrova di nuovo ingaggiato con il monegasco. La Ferrari intravvede a quel punto l'opportunità di strappare a Perez il quinto posto finale con Sainz che - lanciatissimo dopo aver ritardato al massimo il pit stop ( giro 49) - ha strada libera dal ponte di comando della Scuderia (e dallo stesso Leclerc) per superare all'ultimo giro Daniel Ricciardo (settimo alla fine, miglior performance del 2021) ed avvicinarsi il più possibile a Perez: missione compiuta, perchèé (aggiunti dieci secondi al tempo finale di Perez), Sainz è quinto con otto decimi scarsi di vantaggio sulla Red Bull!

Chiudono la top ten (e si aggiudicano gli ultimi punti a disposizione) Pierre Gasly con l'Alpha Tauri e l'inossidabile Fernando Alonso che lotta come un leone con George Russell vincendo con il duello "generazionale" con il britannico per il decimo posto.