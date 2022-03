GP Arabia, Verstappen: "Gara dura, ma avevo più velocità". Hamilton: "Siamo lenti"

F1 ARABIA

L'olandese centra la prima vittoria stagionale al termine di un gran duello con Leclerc

Buona la seconda per Max Verstappen, che dopo il ritiro a Sakhir nel corso del duello con Leclerc a Jeddah replica e riesce a portare a casa la vittoria contro la Ferrari del monegasco. L'olandese, entusiasta e felice per il successo nel GP d'Arabia Saudita, si è detto soddisfatto: "È stata molto dura, ma una bella battaglia. Abbiamo cercato di giocarcela a lungo termine, loro erano veloci in curva e noi in rettilineo, le gomme si degradavano velocemente e si è visto alla fine che avevo più velocità e ho provato il sorpasso". Jeddah, duello super tra Verstappen e Leclerc Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

"Ho cercato di passare, non è stato semplice e lui mi ha fatto un po' un trucchetto all'ultima curva. Ma alla fine sono riuscito a passare. Ma anche dopo lui era costantemente nella zona DRS. Quando vai vicino alle altre auto hai comunque una buona uscita, ma non riesci a programmare bene il sorpasso rispetto agli anni passati", il commento del campione del mondo.

Decimo posto finale per Lewis Hamilton, visibilmente deluso dal weekend arabo: "Ho dato tutto in gara, ho spinto al massimo, ma al momento siamo lenti. Manca velocità, ieri è stata una giornata difficile e mi prendo le responsabilità di quanto successo, abbiamo portato a casa un punto sperando che non sia un weekend negativo come questo. In gara la macchina va meglio, in qualifica perdiamo tanto e soffriamo molto. Top? Sarà lunga e ci vorrà tempo, ma mai dire mai".