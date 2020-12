GP Abu Dhabi: fulmine olandese in pole, Verstappen rovina l'en plein a Mercedes

GP ABU DHABI

LUCA BUCCERI

E' di un super Max Verstappen l'ultima pole position della stagione 2020 di Formula Uno. Ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, il pilota olandese beffa al fotofinish le due Mercedes che prima con Lewis Hamilton e poi con Valtteri Bottas avevano pregustato la pole numero 17 (su 17 GP in calendario) per i motorizzati Mercedes. Leclerc conquista il nono posto in griglia, ma a causa della penalità comminatagli dopo il GP di Sakhir partirà dalla dodicesima davanti al collega Vettel.

Quando non arriva Lewis Hamilton a rovinare i piani di Bottas a metterci lo zampino è Max Verstappen. E' dell'olandese l'ultima pole position della stagione, una prima fila conquistata all'ultimo secondo che lascia l'amaro in bocca a Mercedes che in quel di Abu Dhabi poteva stabilire il record di 17 pole su 17 in stagione. Una prestazione super per il pilota del team austriaco che, tenendosi da parte il più bello per il giro finale, sfreccia sul circuito di Yas Marina chiudendo con un crono di 1'35''246. Soli 25 millesimi, tanto costa il primo posto in griglia per Valtteri Bottas che comunque proverà a chiudere il suo annus horribilis partendo dalla prima fila tentando di chiudere sin da subito agli attacchi di Hamilton e del quarto Norris.

Quinto posto in griglia per Albon seguito da Sainz, Kvyat e Stroll, mentre diverso è il caso di Leclerc che ha sì conquistato il nono tempo in qualifica, ma sarà costretto alla partenza dalla dodicesima posizione in griglia. Il monegasco dovrà infatti scontare tre posizioni di penalità comminategli dopo l'incidente in avvio di GP di Sakhir che, oltre a causa lo scivolamento in ultima posizione di Perez, aveva portato al ritiro anticipato di Verstappen. Ne approfittano allora Gasly (10°, ma in partenza dalla nona di Leclerc), Ocon e Ricciardo.

Non supera il taglio per il Q3 Sebastian Vettel che nell'ultimo GP con la Rossa partirà dalla tredicesima posizione. Una settima fila amara per Seb che dopo le prime uscite era fiducioso per l'esito del Q2, poi qualcosa è andato storto e l'ultimo giro a disposizione non gli ha lasciato spazio per accedere al Q3. Dietro la SF1000 del tedesco ci sono gli altri motorizzati Ferrari (14° Giovinazzi, 16° Raikkonen, 17° Magnussen e 19° Fittipaldi), ma anche le Williams (18° Russell e 20° Latifi) e il vincitore del GP di Sakhir Sergio Perez. Per il messicano, che ha chiuso le qualifiche conquistando il quindicesimo posto in griglia, la partenza sarà comunque dalla pit lane a causa del cambio motore alla sua Racing Point.