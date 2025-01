Giri di pista e non solo: Hamilton e la Ferrari, un affare oltre lo sport

Lewis spera di aggiungere al suo palmarès un titolo con la Rossa. Lei, la Rossa, spera anzi punta sul valore aggiunto dell'operazione che - annunciata un anno meno due settimane fa - ha portato a Maranello Lewis Hamilton, che nella sua carriera non era mai sceso in pista in un Gran Premio iridato senza un motore (e poi una power unit) a pochi centimetri della sua schiena. Ecco appunto: la nuova, grande avventura scalda i motori in vista dei suoi primi giri di pista (attualmente previsti all'inizio della prossima settimana a Fiorano, con replica a fine mese a Barcellona) di una partnership che - stiamo entrando in tema - si declina anche nel senso del... giro d'affari. Non è un segreto per nessuno che Hamilton-Ferrari sia una storia sportiva "in the making" ma anche(forse addirittura soprattutto) una straordinaria opportunità per tutte le parti coinvolte: la Casa di Maranello, l'eptacampione del mondo sir Lewis, la Formula 1 stessa e il suo Organizzatore americano, destinata a... fare colpo su tutti i mercati toccati dal Mondiale, soprattutto quello americano e quello mediorientale, sempre più core business della Formula Uno, con l'Europa viceversa (è un fatto... ormai incontrovertibile) spinta ogni anno che passa sempre più alla periferia dell'impero.