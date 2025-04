Gasly in vetta con la Alpine, Leclerc "ingaggia" le McLaren

Miglior tempo per la Alpine nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Pierre Gasly conferma i recentissimi progressi del team bleu e sigla il miglior time attack al via del weekend del quinto appuntamento stagionale completando in un minuto, 29 secondi e 239 millesimi il circuito cittadino "anomalo" (e velocissimo) della Corniche di Jeddah. Secondo tempo per Lando Norris con la McLaren a soli sette millesimi da Gasly. A separare il leader della classifica generale dal suo compagno di squadra Oscar Piastri (quarto a +0.102) è il ferrarista Charles Leclerc che chiude il turno a settanta millesimi dalla vetta "alpina". Lewis Hamilton è ottavo (+0.576) al volante della seconda SF-25, ancora una volta dietro al compagno di squadra. Davanti a lui da P5 a P7 ci sono nell'ordine i suoi connazionali Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes) poi lo spagnolo Carlos Sainz che porta nella top ten anche l'altra Williams powered by Mercedes. Nono e decimo tempo per le due Red Bull di Max Verstappen (solo tre millesimi più "lento" di Hamilton) e di Yuki Tsunoda, a sua volta a tre soli millesimi da SuperMax! Tredicesimo tempo per Andrea Kimi Antonelli a 695 millesimi dal leader Gasly e preceduto da Liam Lawson (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Sauber).