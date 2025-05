Gamberi della Florida: Ferrari, la delusione è servita

Non è stata la peggior performance di squadra dell'anno in termini di bottino-punti (nell'esordio stagionale di Melbourne era andata peggio, e anche in Cina nonostante la vittoria Sprint) ma quella di Miami è la più preoccupante e sconcertante del primo quarto di stagione, proprio perché il Mondiale è ormai ben avviato ("ben" per la diretta concorrenza) e dalle parti di Maranello stanno ancora cercando di estrarre il fatidico potenziale da una monoposto che probabilmente non ne ha più di tanto. È già (per tutti) tempo di pensare al 2026, ma per la Ferrari è diverso e in ogni caso - per ruolo - la Scuderia non può permettersi di tirare a campare. L'imminente GP di Imola e quello successivo di Montecarlo (per non parlare di Monza a fine estate) sono appuntamenti... infallibili, nel senso che è impensabile non frequentare le posizioni di classifica che contano in Italia e nel Principato, dove Leclerc ha sempre una marcia in più. La sostanza però non cambia, al di là della possibile svolta regolamentare di Barcellona (dopo Imola e Monaco) la stagione è "andata".