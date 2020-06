'Forza Alex', in Austria la Ferrari corre per Zanardi

La Ferrari è vicina ad Alex Zanardi e nel GP d'Austria, in occasione del ritorno del Mondiale di Formula 1 dopo il lungo stop forzato causa pandemia Coronavirus, correrà anche per il campione paralimpico, che sta lottando per la vita nell'ospedale di Siena dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente lo scorso 19 giugno con la handbike. La scritta 'ForzaAlex' sarà visibile da entrambi i lati del rool hoop sulle monoposto di Charles Leclerc e Sebastian Vettel che domenica tornano in pista sul Red Bull Racing.