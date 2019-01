Hamilton, che lusso! 36 milioni per la nuova casa di New York

12/01/2019

Lewis Hamilton, fresco del quinto titolo mondiale di Formula 1, ha festeggiato regalandosi una casa da sogno a Manhattan. A riportare la notizia è il Sun, che svela anche quanto ha speso il campione inglese: sarebbero 32 i milioni di sterline (circa 36 milioni di euro) sborsati per aggiudicarsi la villa di New York (dove ha già una casa), situata in un complesso la cui proprietà è in parte dalla leggenda della Nfl, Tom Brady, e di sua moglie, Gisele Bundchen. La nuova dimora americana di Hamilton si estende una superficie di oltre 600 metri quadrati e dispone di una grande area esterna e di una splendida vista sul fiume Hudson. Tra i tanti comfort ci sono una piscina, una palestra super attrezzata, un campo da squash e anche una biblioteca.