Ferrari, parla Camilleri: "Ci giocheremo il titolo mondiale"

12/04/2019

Louis Camilleri ostenta ottimismo sulla stagione della Ferrari: "Anche se nelle prime due gare chiaramente non abbiamo soddisfatto le nostre ambizioni, restiamo fiduciosi di avere tutte le qualità necessarie per essere una forte contendente al titolo di campioni del mondo - ha detto l'ad del Cavallino durante l'assemblea degli azionisti - La stagione è lunga, noi abbiamo dimostrato di avere una vettura veloce e bilanciata e siamo impegnati nel cercare di migliorarne l'affidabilità".

Camilleri ha espresso il suo apprezzamento anche per il lavoro della squadra: "Abbiamo due grandi piloti e un grande Team Principal, che non è solo un leader, ma ha anche una profonda conoscenza del mondo Ferrari e della tecnologia. Abbiamo un team unito, sereno, determinato e di talento sia sulle piste che a Maranello, che darà tutto per raggiungere le loro e le nostre ambizioni".