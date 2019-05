F1 Spagna, Bottas: "Mi sento sempre meglio, che momento!"

11/05/2019

Valtteri Bottas si gode il momento straordinario, suo e della Mercedes, dopo la terza pole consecutiva conquistata alla vigilia del GP di Spagna: "Le sensazioni nel Q3 erano in continuo miglioramento - ha detto il finlnadese - Mi sono divertito tantissimo e mi godo questa scarica di adrenalina incredibile che mi ha dato il mio giro. Iniziare la stagione così è fantastico, mi sento sempre meglio in macchina e non vedo l'ora della gara".

Lewis Hamilton pensa a rendere omaggio al compagno di scuderia, ma non nasconde un pizzico di amarezza per il suo 2° posto: "Innanzitutto devo dire che Valtteri ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Io nel mio tentativo non ho messo insieme il giro, ho pasticciato un po', ma succede. Gli ultimi due tentativi del Q3 non sono stati abbastanza forti da parte mia. Sono dovuto uscire prima perché altrimenti mi sarei trovato nel traffico e non ho fatto un lavoro abbastanza buono. Qui c’è un bel clima, la doppietta per il team è ottima, cerchiamo di convertirla in una doppietta anche in gara".