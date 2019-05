F1 Monaco: Leclerc vola nelle Libere 3, solo reprimenda dopo il richiamo dei commissari

25/05/2019 di DANIELE PEZZINI

Charles Leclerc è il pilota più veloce nella terza e ultima sessione di libere del GP di Monaco. Il pilota Ferrari ha girato in 1'11''265, mettendo per la prima volta nel weekend in riga le due Mercedes di Bottas (+ 0''053) e Hamilton (+ 0''213). Il monegasco è stato messo sotto investigazione per non aver rispettato i tempi in regime di Virtual Safety Car dopo l'incidente al compagno di squadra Vettel, ma se l'è cavata con una reprimenda. Quarto e quinto tempo per le Red Bull di Verstappen e Gasly.