F1 Monaco, Hamilton: "Un sono guidare qui con questa macchina"

23/05/2019

"Abbiamo fatto alcuni piccoli ritocchi tra le due sessioni e anche durante, ma alla fine sono piuttosto soddisfatto del setup - ha proseguito il leader del mondiale - Ogni anno che torniamo qui la pista è sempre più veloce e lo noti passando vicino alle barriere. Alla curva 12 (Tabaccaio, ndr) arrivi con una velocità altissima e poi c'è il muro dritto davanti a te; stessa cosa salendo al Casino. È incredibilmente intenso e devi essere davvero molto concentrato".



Felice, e non potrebbe essere altrimenti, anche Valtteri Bottas, che ha fine giornata ha accusato appena 81 millesimi di ritardo dal vicino di box: "È stata una giornata positiva per noi. Negli anni passati la macchina a volte sembrava difficile da guidare su questa pista, ma oggi era davvero reattiva e godibile. Qui devi cercare i limiti e io mi sono sentito davvero a mio agio nello spingere per trovarli, questo è un buon segnale. Ora dobbiamo affinare il setup ed essere certi di continuare nella giusta direzione. Abbiamo iniziato il weekend col piede giusto, ma qui a Monaco tutto può succedere".



Non pienamente soddisfatto del suo giovedì Max Verstappen: "C'erano tanti detriti in pista che ci hanno creato alcuni problemi, hanno danneggiato il radiatore e abbiamo dovuto sostituirlo. Questo ha comportato anche un cambio di assetto che ci ha creato qualche difficoltà, ma in generale penso che abbiamo un buon ritmo. Mettere pressione alle Mercedes? Non credo sia possibile, per noi sarebbe un buon risultato partire dal terzo posto".



Discorso simile per Pierre Gasly: "Le libere 1 sono state difficili per me, ma poi abbiamo fatto qualche cambiamento di assetto ed è andata meglio. È stata una buona giornata nel complesso, vediamo di riuscire a tirare fuori qualcosa in più in termini di performance per sabato. Noi primo avversario della Mercedes? Loro sono velocissimi, sarà difficile raggiungerli".