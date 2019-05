F1 Monaco, Hamilton detta subito il ritmo nelle Libere 1

23/05/2019 di DANIELE PEZZINI

Il campionato riparte dalle strade del Principato e, manco a dirlo, dal consueto dominio delle Frecce d'Argento. Hamilton e Bottas si sono messi subito a dettare il passo, strappandosi giri veloci a vicenda in una sessione già tiratissima, in cui tutti i piloti hanno provato soprattutto l'assetto da qualifica, ovviamente fondamentale a Monte Carlo. Nel finale del turno si è poi inserito anche Max Verstappen, che con un giro praticamente perfetto si è tolto la soddisfazione di chiudere in seconda piazza, guastando in parte la festa Mercedes.



In casa Ferrari, come era prevedibile, restano le perplessità già emerse nel famigerato terzo settore di Barcellona: Leclerc e Vettel non hanno avuto problemi specifici sul tortuoso tracciato monegasco, ma hanno comunque accusato ritardi consistenti. Il padrone di casa ha limitato il distacco a tre decimi e mezzo, mentre il tedesco ne ha presi addirittura sette. Per impensierire le due Mercedes (e anche un pimpante Verstappen) servirà decisamente di più.



Mattinata non certo semplice anche per Pierre Gasly, che ha concluso la sua sessione a + 1''064, ritrovandosi di fatto a un secondo esatto dal compagno di team. Alle spalle del francese della Red Bull ha chiuso Hulkenberg (7° a + 1''121), seguito da Magnussen (+ 1''126), Raikkonen (+ 1''257) e Grosjean (+ 1''273). La lotta alle spalle dei tre top team sembra dunque apertissima, con Haas, Alfa Romeo e una finalmente positiva Renault tutte pronte a darsi battaglia.