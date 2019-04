F1, Hamilton: "Inizio quasi perfetto, ma non so se siamo superiori alla Ferrari"

25/04/2019

"Non so se siamo superiori, se andiamo a vedere, in una gara in termini di passo ci hanno spazzato via e poi sono stati sfortunati per affidabilità. Nella prima gara non so invece cosa hanno fatto. Noi abbiamo fatto tre doppiette, questo dimostra la forza del pacchetto nel suo complesso: non solo la macchina, anche i piloti". Lewis Hamilton spera che la striscia vincente sua e di Bottas continui anche a Baku.