F1 Francia, Binotto sul caso Canada: "Delusi da questa decisione"

21/06/2019

Volto scurissimo per Sebastian Vettel: "Sorpreso dalla decisione? No. Il nostro regolamento è talmente vasto che trovi sempre il paragrafo giusto per dare una penalità. Noi non condividevamo le opinioni degli steward e abbiamo provato a ribaltare la situazione, ma non è stato possibile. Cosa possiamo fare per cambiare le cose? Ritirarci. No, scherzo ovviamente. Penso che ormai si sia persa la filosofia delle corse, si parla solo di linee e di cordoli, non più di gare. Ci sono troppi paragrafi in questo regolamento. Come cambiare? Bisognerebbe bruciare le carte", ha chiosato drasticamente. Poi una battuta sulle libere in Francia: "Le sensazioni di oggi? Non troppo buone, i nuovi pezzi non hanno portato i vantaggi aspettati. Vediamo cosa riusciamo a fare per domani".



Soddisfatto del suo venerdì, nel complesso, Valtteri Bottas: "Non è stato facile all'inizio, tutti faticavano in FP1 perché il tracciato era molto più scivoloso del solito. Poi la pista è migliorata rapidamente, sentivo di migliorare molto giro dopo giro, specialmente in curva. Più migliorava la pista, più migliorava anche il bilanciamento della macchina. Siamo stati veloci da subito, che è sempre positivo. Abbiamo fatto dei buoni aggiustamenti da una sessione all'altra e in FP2 ero davvero a mio agio. Fa veramente caldo qui, quindi le gomme saranno al limite, specialmente domenica in gara. Sul bilanciamento generale nel corso del giro facciamo ancora un po' fatica, quindi dovremo dare un'occhiata ai dati e vedere cosa possiamo migliorare per sabato".



Sulla stessa lunghezza d'onda Lewis Hamilton: "È stata una giornata molto calda, ma siamo riusciti a coprire la maggior parte del programma di lavoro. Trovare il giusto bilanciamento della vettura è stato un po' complicato, forse a causa dell'asfalto e delle alte temperature. In generale il passo è molto buono, dobbiamo solo aggiustare qualcosina sul bilanciamento. Non ho fatto un bel giro in FP2, ho avuto un brutto testacoda alla curva 3 e poi ho riscontrato un piccolo inconveniente alla power unit e ho dovuto tornare ai box. Comunque è stata una giornata liscia, senza grossi problemi".