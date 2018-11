F1 Brasile, Vettel: "Stiamo imparando dai nostri errori"

09/11/2018

Lavori in corso in casa Ferrari dopo la sconfitta nel mondiale piloti maturata in maniera definitiva in Messico: "Nelle ultime gare abbiamo capito molto della nostra macchina e di ciò che era andato storto in precedenza - ha detto Sebastian Vettel - Sicuramente c'è ancora lavoro da fare per migliorarci, ma questo venerdì è andata abbastanza bene". Meno positivo il giudizio di Raikkonen : "Giornata buona? Non direi, ma il venerdì va spesso così".

Seb si è detto soddisfatto delle simulazioni messe in atto in FP1 e FP2 a Interlagos: "Abbiamo avuto solo un piccolo intoppo con una vite che era rimasta nel mio abitacolo e che mi dava un po' di fastidio in mezzo ai piedi, ma per il resto è stata una giornata abbastanza buona. Il blistering? Non c'è stato nessun problema in particolare, sicuramente domenica farà ancora più caldo quindi dovremo lavorare al meglio".





Kimi, come sempre, non ha voluto perdersi troppo in chiacchiere: "Al venerdì va sempre così, cerchiamo di apportare dei cambiamenti e di migliorarci. Vedremo nelle prossime sessioni dove saremo. Il lavoro sul bilanciamento della vettura? Qui non è più difficile che altrove, è sempre complicato quando sono pochi centesimi di secondo a fare la differenza".

Giornata tutto sommato positiva per, nonostante le cinque posizioni di penalità in griglia già ufficializzate e il periodo nero che sta attraversando: "La penalità? Lo sapevo già prima di venire qui e non ero molto felice. Quest'anno va così, il mio obiettivo sarà di spingere come in Messico in qualifica e poi vediamo come andrà in gara. Sul long run comunque siamo lì con Ferrari e Mercedes, io forse proverò qualcosa di diverso a livello di strategia. Le gomme? Sembrano andare tutte abbastanza bene, anche le medie potrebbero avere una possibilità". Soddisfatto anche il suo compagno di team, che si è detto "contento della macchina e del suo bilanciamento, anche se non è stato il massimo perdere tempo ai box (a causa della rottura del serbatoio dell'olio, ndr)".