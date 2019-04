F1 Azerbaigian, dominio Ferrari nelle Libere 2

26/04/2019 di DANIELE PEZZINI

È stata una sessione anomala, in cui i piloti hanno dovuto serrare i tempi e spingere fin dai primi minuti, vista la mancata azione della FP1 . Alla fine ad emergere, nonostante una pista particolarmente sporca e ancora relativamente "lenta", sono state le due SF90, che hanno demolito la concorrenza in fase di simulazione qualifica con le gomme soft. Leclerc si è tenuto dietro Vettel, sfruttando in particolare un primo settore perfetto, ma le indicazioni più significative sono arrivate dal distacco con gli altri: Hamilton 3° a + 0''669, Bottas 5° a + 1''131, alle spalle anche della Red Bull di Verstappen (+ 0''921). Un segnale certamente incoraggiante per quello che, classifica alla mano, dovrà necessariamente essere un weekend di riscatto per la scuderia di Maranello, dopo le tre triplette Mercedes consecutive.



Tra i migliori dieci hanno chiuso anche Kvyat e Albon con la Toro Rosso (6° e 8° tempo), Sainz e Norris con la McLaren (7° e 10° tempo) e Gasly, solamente 9° con l'altra Red Bull, a + 1''368 da Leclerc e a oltre 4 decimi dal compagno di scuderia. Fuori dalla top 10 invece le due Alfa Romeo: 12° tempo per Giovinazzi (che per altro dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia per la sostituzione della centralina), 14° per Raikkonen. Venerdì particolarmente negativo anche per le Renault: 15° Ricciardo, 17° Hulkenberg.



Da evidenziare che anche in FP2 non è filato tutto liscio, dato che la sessione è stata sospesa una prima volta per un incidente alla Force India di Stroll, e una seconda per recuperare la Toro Rosso di Kvyat, entrambi finiti contro le barriere del tortuoso tracciato azero. La simulazione del passo gara, di fatto, c'è stata solamente negli ultimi 15 minuti, ma le Mercedes sono sembrate più competitive e costanti delle Ferrari, specialmente con gomme medie.