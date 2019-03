F1 Australia, i piloti Mercedes: "Sorpresi di essere andati così forte"

16/03/2019

Lewis ha ammesso che si attendeva una Ferrari più competitiva, ma si è concentrato soprattutto sull'operato della sua squadra: "Hanno fatto tutti un lavoro incredibile, anche Valtteri che è arrivato molto vicino a me. Ci si aspetta una stagione esaltante. Ottava pole sulla stessa pista, meglio di Senna e Schuamcher? Non lo sapevo, ma è molto bello. Ho qui la mia famiglia e non avrei mai potuto fare tutto questo senza mio padre, che mi ha insegnato tutto".



Un pizzico di delusione nelle parole di Valtteri: "Abbiamo fatto dei grandi progressi dopo una FP3 molto difficile per me. Abbiamo cambiato qualcosa che ci ha fatto andare molto meglio in qualifica. Tutta la sessione è stata ottima ed il primo giro nel Q3 è stato davvero molto buono, mi è piaciuto parecchio. Non è bastato per la pole perché Lewis è stato velocissimo nel secondo giro mentre io ho faticato un po’...Però è stato divertente e non vedo l’ora di partire domani. Come team abbiamo dato una grande svolta dopo dei test complicati".